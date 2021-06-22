Співачка Світлана Лобода показала спекотне відео з нової фотосесії в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася спекотним відео зі своєї фотосесії, на якому з'явилася в спокусливому і дуже стильно образі.

На відео видно, що фотосесія проходила в цікавій локації, Світлана активно працювала на камеру, демонструючи всі свої принади і харизму. У ролику вона ніби танцює під ритмічну музику на тлі. Перед камерою зірка з'явилася в стильному брючному костюмі модного бежевого відтінку з золотистим декором на піджаку і блискучими золотом гудзиками. При цьому під піджаком у зірки нічого немає, навіть білизни, чому вона виглядає дуже звабливо і гаряче. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до відеоролика Лобода написала: "Не буває некрасивих жінок, бувають ледачі. Обожнюю фотосети. А ти? Чого тобі б більше хотілося бачити, чути на моїй сторінці?". Користувачі тут же кинулися обговорювати нову публікацію Світлани, засинаючи її компліментами в коментарях до відео: "Це фантастика, кайфую, повний захват", "Ми чекаємо новий трек!", "Світлана, а коли буде новий трек? Ми чекаємо", "Як завжди, фотки – вогонь", "Неначе Шер позує", "Однозначно вогонь", "Світлана, цей образ вам дуже йде. І антураж навколо дуже автентичний", "Красуня".

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