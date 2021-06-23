Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, підкорила видом на пляжі в новому бікіні
Секретами краси 40-річна модель, якій вдалося скинути 20 кілограм заради контракту з Victoria's Secret, ділиться дуже часто. На сторінці моделі в Instagram нерідко можна знайти серії кадрів з тренувань і різні зауваження про свої заняття.
Як помічає сама Амбросіо, головне правильно харчуватися, і витрачати на заняттях все зайве, що ви з'їли за день. Відпрацьовувати Алессандра звикла часто, адже після народження другої дитини вона собі поблажок вже не дає. На пляжі модель з'явилася в бордовому купальнику, довівши ефективність своїх занять.
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Сорокарічна модель не тільки виглядала дуже спокусливо, але ще і підкреслила видатні форми найкращим чином. Розкрита сорочка, акуратні прикраси і модний купальник зробили Амбросіо ще привабливіше.
"Червневий кайф🌺; Насолоджуйтеся поїздкою😽; 😉дистанційний Привіт вам; фантастично красиве тіло; на всіх так дивишся або тільки на тих, хто тобі подобається?; Лінда; красивий пост; багата на нагороди Діва; як квітка в обгортці; ти як вено, ух міцнішає; ідеальне поєднання» - пишуть в мережі.
Також струнка 40-річна красуня блиснула розкішним тілом в бікіні на відпочинку разом з близькою подругою і сестрою. Сяючі образи були добре видно на кадрі навіть в чорно-білій обробці. Сестри не приховували фігури в модних купальниках, чим і захопили фанатів.
"З Днем Народження найдивовижнішу і турботливу сестричку !!! Люблю тебе @alineambrosiodeboni ️ ️ ️ » - пише Амбросіо.
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