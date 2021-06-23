Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, покорила видом на пляже в новом бикини

Секретами красоты 40-летняя модель, которой удалось сбросить 20 килограмм ради контракта с Victoria’s Secret, делится очень часто. На странице модели в Инстаграм нередко можно найти серии кадров с тренировок и разные замечания о своих занятиях.

Как подмечает сама Амбросио, главное правильно питаться, и тратить на занятиях все лишнее, что вы съели за день. Отрабатывать Алессандра привыкла часто, ведь после рождения второго ребенка она себе поблажек уже не дает. На пляже модель появилась в бордовом купальнике, доказав эфективность своих занятий.

Сорокалетняя модель не только выглядела очень соблазнительно, но еще и подчеркнула выдающиеся формы лучшим образом. Распахнутая рубашка, аккуратные украшения и модный купальник сделали Амбросио еще привлекательнее.

«Июньский кайф🌺; Наслаждайтесь поездкой😽; 😉дистанционный привет вам; Фантастически красивое тело; На всех так смотришь или только на тех, кто тебе нравится?; Линда; Красивый пост; богатая на награды дива; как цветок в обертке; ты как вено, ух крепчает; идеальное сочетание» - пишут в сети.

Также стройная 40-летняя красотка сверкнула роскошным телом в бикини на отдыхе вместе с близкой подругой и сестрой. Сияющие образы были хорошо видны на кадре даже в черно-белой обработке. Сестры не скрывали фигуры в модных купальниках, чем и восхитили фанатов.

«С Днем Рождения самую удивительную и заботливую сестренку !!! Люблю тебя @alineambrosiodeboni 💖⭐️🎂» - пишет Амбросио.

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