Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан показала незвичайне фото і заговорила про подорожі

Як повідомляє Politeka.net, ексдружина колишнього глави офісу президента Андрія Богдана Анна стала обраницею нового "Холостяка" Михайла Заливако на реаліті-шоу. Після проекту пара дійсно склалася, закохані живуть разом, а нещодавно побували в казковій подорожі. У своєму Instagram Анна Богдан нещодавно опублікувала чарівне фото, а в підписі до нього розповіла про подорожі і запропонувала шанувальникам розіграш, в якому можна виграти подорож мрії.

На новому знімку Анна показала своє ідеальне обличчя крупним планом. Перед камерою дівчина з'явилася в яскравому літньому платтячку, яке підкреслило витончені плечі. Волосся красуні випрямлені і акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка "на мільйон", вона кокетливо дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Богдан запропонувала виконати мрію одного їх передплатників. "Мрії повинні збуватися! Друзі, подорожі - це емоції не порівнянні ні з чим! Коли ти бачиш максимально різних людей, чуєш різні мови, бачиш неймовірні споруди, зроблені багато століть назад, або знаходишся в прекрасних місцях, створених природою – від цього, прямо дух захоплює. І нехай навіть на мить, але кожен відчує себе абсолютно щасливою людиною. Сьогодні, я хочу подарувати комусь із вас нехай невелику, але частинку цих емоцій... і кожному з вас побажати мати можливість подорожувати, і побачити наш дивовижний світ в найяскравіших фарбах", - написала Анна і розповіла про умови свого конкурсу.

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