Український співак Олег Винник закрутився в танці з красивою блондинкою

Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя, передає Politeka.net. Артист вважає, що найголовніше - це його творчість, а все інше глядачам не повинно бути важливо.

Все ж в Мережі вже давно ходять чутки, що Олег Винник дано одружений на своїй бек-вокалістці і самостійній співачці Таюні (Таїсії Сватко). Дану інформацію співак не коментує, але підігріває чутки.

Так, в одній з фан-груп Таюне опублікували відео, як артист закрутив її у танці. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня-блондинка була в кокетливій міні-сукні, вона посміхнулася, коли співак до неї підійшов.

На наступних кадрах Олег підійшов до Таюне зі спини і ніжно поцілував в губи.

"Здрастуй, наречена", - написали користувачі Мережі.

Відео за півгодини зібрало 40 переглядів і трохи коментарів.

"Наречена це Таюнчик. Спасибі за такі теплі відео"," клас", " Здрастуй, красива! Нехай твоя частка буде щаслива! Ангел підхопить сльозинку кришталеву і заспіває пісню вінчальну....❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, за неофіційними даними, Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в музичному гуртожитку під час навчання.

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