Популярна телеведуча і актриса Дар'я Трегубова
Як передає Politeka.net, історією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Життя відомої артистки наповнене яскравими подіями і зйомками, але на цей раз з Дариною сталася історія не з приємних.
"Помітила, що повний місяць дійсно впливає на концентрацію всякої фігні. Люди нервові і тривожні, аварій більше, на моїх очах машина збила кошеня (і я досі не можу в себе прийти)", - розповіла артистка.
"До того ж хвилину тому Приват зняв з мене повторно суму за квитки, які я вже оплатила в повний місяць", - поділилася Трегубова.
Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими"
Переможець "Голосу країни" Лазановський отримав несподіваний подарунок на день народження: "Сволочі малі!"
Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими"
Дженніфер Лопес у халаті захопила домашнім кадром: "О, Боже, кріхітко, ти чудова"
Слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть: куди стихія вдарить першою
Шанувальникам залишалося лише поспівчувати Дар'ї.
"Неприємно, звичайно. Особливо з кошеням на дорозі. Нехай ці негативні події підуть разом з повним місяцем!", "Так не сплю (теж стан емоційний дуже ! ((так впливає дуже слабкість і немає бажання щось робити взагалі ! Просто хочеться лягти зіркою на море і що б ніхто не чіпав", "Тепер вони повинні повернути вам в подвійному розмірі за збиток. Так би мовити, весело дуже", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, 40-річна Трегубова з " Х-фактора "млосно вигнулася в одній білизні, поманивши ідеальними формами:"не всі заснуть".
Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-фактора" без краплі скромності задерла сукню, заманивши в кайдани ночі: "Міс Всесвіт!".
Також Politeka писала, Зірка "Х-фактора" Трегубова показала, як вміє працювати ротом, пікантний момент потрапив на відео: "балуєте нас".