Популярна телеведуча і актриса Дар'я Трегубова

Як передає Politeka.net, історією зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Життя відомої артистки наповнене яскравими подіями і зйомками, але на цей раз з Дариною сталася історія не з приємних.

"Помітила, що повний місяць дійсно впливає на концентрацію всякої фігні. Люди нервові і тривожні, аварій більше, на моїх очах машина збила кошеня (і я досі не можу в себе прийти)", - розповіла артистка.

Також вона повідомила, що на цьому її невдачі не закінчилися.

"До того ж хвилину тому Приват зняв з мене повторно суму за квитки, які я вже оплатила в повний місяць", - поділилася Трегубова.

Шанувальникам залишалося лише поспівчувати Дар'ї.

"Неприємно, звичайно. Особливо з кошеням на дорозі. Нехай ці негативні події підуть разом з повним місяцем!", "Так не сплю (теж стан емоційний дуже ! ((так впливає дуже слабкість і немає бажання щось робити взагалі ! Просто хочеться лягти зіркою на море і що б ніхто не чіпав", "Тепер вони повинні повернути вам в подвійному розмірі за збиток. Так би мовити, весело дуже", - писали в коментарях під постом.