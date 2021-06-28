Відома українська співачка Соня Кей, племінниця Софії Ротару, показала себе в спортзалі
Як пише Politeka.net, Соня Кей є починаючою українською співачкою. Красуня зовсім недавно вийшла заміж за хокеїста. Також дівчина активно веде соціальні мережі, радуючи фанатів цікавим контентом.
Цього разу Соня опублікувала фото, на якому позувала в топі штанях. Дівчина стояла перед дзеркалом, демонструючи фігурку. Як можна зрозуміти, красуня займалася в спортзалі і вирішила похвалитися своїми досягненнями.
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Вщипни себе за сало!",- написала Соня.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Наша спортивна красуня", " Сонечка ти шикарна моя дівчина. Сонечка ти розумничка, так тримати", "Соня ти красава, у тебе не краплі сала", "у мене фітнес - це море".
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