Українська співачка Тіна Кароль викликала фурор спокусливими кадрами
Як пише Politeka.net, фото і відео з'явилися на офіційній сторінці артистки в Instagram.
Співачка в напівпрозорій сукні звивалася перед камерою, приймаючи спокусливі пози під свою пісню: «Это любовь, которая сносит нам крышу».
Образ співачки доповнила "мокра" укладка і макіяж з акцентом на очі.
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Кадри викликали бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники артистки в захваті від побаченого.
"Ікона", "нереальна", "сподіваюся, що з пожежною безпекою там все ок. гасити доведеться багато і довго", " це законно?", "Ах, ця любов...❤️ Зносить дах регулярно, і нехай. Прекрасніше почуття немає на світі", "Господи, немає слів«,» а як дихати після такого😳, вогонь-пожежа", - пишуть в коментарях.
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