Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан поділилася своїми думками, опублікувавши новий пост в Instagram

Як пише Politeka.net, Анна була одружена з екс-главою ОП Андрієм Богданом. Відносини тривали у пари недовго, адже вже через півроку союз був розірваний. Після цього молода красуня викликала фурор на шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако.

У новому пості, який дівчина опублікувала в Instagram, Анна згадала про старий:

"Іди не озираючись...

Йди якщо тебе не цінують...

Йди якщо все що ти робиш, сприймають як належне...

Йди якщо терпиш...

Йди навіть якщо нікуди йти...

Йди якщо не шукаєте компромісів...

Йди якщо не до тебе звертаються за підтримкою...

Йди якщо набридло...

Йди якщо багато образ...

Йди якщо присутній насильство...

Йди якщо намагаються тебе змінити...

Йди якщо не любиш, але просто шкода витраченого часу!

Навіщо боятися втратити те, чого і так немає?

Я ставлюся до того типу людей, які розуміють що без любові ти не будеш щасливий.

Проте...

Який сенс терпіти, якщо з кимось іншим (інший) буде краще? А ти проживаєш свої роки в образах, сльозах і очікуваннях " а раптом стане краще...".

Наприкінці публікації Богдан поцікавилася, наскільки цікаво було б українцям, якби вона розповіла про вихід з депресії після розлучення.

Фанати поставили понад 18 тисяч лайків і написали коментарі:

"Все вірно! Я це не відразу також зрозуміла", " я б переслала собі пару років тому. Повністю згодна. Йди якщо не щаслива, без будь-якого жалю. Єдина людина, якій ми зобов'язані - це ми самі", "дуже круто сказано. І я пішла".

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