Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала, як відпочиває з сім'єю
37-річна телеведуча, яка очікує поповнення в родині, поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Со 50-річним чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном Осадча вирушила на прогулянку по Дніпру на білосніжній яхті.
"Тільки перед!"- написала вона.
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Осадча вбралася в легку сукню ніжного блакитного відтінку.
Також вона поділилася романтичним селфі, на якому зображена з Горбуновим. Тут видно, що Осадча вже в купальнику.
Показала телеведуча і фото зі своїм чотирирічним сином Іваном.
Правда, обличчя дитини Осадча не показує.
"Хороший день", - прокоментувала Осадча кадри.
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