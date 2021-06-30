Популярна українська телеведуча Катя Осадча показала, як відпочиває з сім'єю

37-річна телеведуча, яка очікує поповнення в родині, поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Со 50-річним чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном Осадча вирушила на прогулянку по Дніпру на білосніжній яхті.

"Тільки перед!"- написала вона.

Осадча вбралася в легку сукню ніжного блакитного відтінку.

Також вона поділилася романтичним селфі, на якому зображена з Горбуновим. Тут видно, що Осадча вже в купальнику.

Показала телеведуча і фото зі своїм чотирирічним сином Іваном.

Правда, обличчя дитини Осадча не показує.

"Хороший день", - прокоментувала Осадча кадри.

Нагадавши, вагітна Катерина Осадча засвітила свій шикарний басейн і особняк по сусідству з Каменських: "подивіться, скільки..."

Як повідомляла Politeka, Горбунов без вагітної Осадчої показав, як релаксує в незвичайному місці: "втомився, бідний"

Також Politeka писала, що Сергій Бабкін без сорому розповів Осадчій, з ким зраджував дружині: "ні в чому не стримував себе"