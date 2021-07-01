Колишня дружина виконавця Дзідзьо співачка Slavia (Ярослава Хома) показала веселу компанію

Популярна виконавиця після того, як розповіла про рішення розлучитися з Михайлом Хомою, не так часто говорить про особисте життя, щоб уникнути непотрібної уваги і питань. При цьому Ярослава воліє показувати стильні кадри в Instagram і інтригувати образами.

Саме тому нетипові і милі кадри з молодим брюнетом привернули увагу мережі. Як виявилося, радісна артистка нарешті зустрілася з близьким їй хлопцем-своїм братом:

"Ми не бачилися дуже давно. Останній раз ми бачилися ще тоді, коли він був дитиною. Потім доля нас розвела. Він моя рідна душа " - дописує до різних кадрів Славія.

Також артистка поділилася різними архівними фото з дитинства брата і показала, який він зараз: "мій братик чемпіон з карате. Наша гордість!»



Після зірка вирішила помітити, що була б не проти теж зайнятися спортом, адже домоглася б успіху: «ось що таке гени... я теж люблю спорт, і якби я присвятила йому своє життя, то теж би стала чемпіонкою!».

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