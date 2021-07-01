Відомий український Олексій Потапенко (Потап) не став стримувати слова захоплення і свої емоції після перегляду матчу
Вчора ввечері велика частина українців спостерігала за матчем збірної України з футболу і бажала їм перемоги. Не був винятком і артист Олексій Потапенко, який записав кілька Сторі після перемоги збірної.
Мало не зі сльозами на очах чоловік звернувся до збірної, похваливши за старання і перемогу, яка привела команду до чвертьфіналу на «Євро 2020».
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Талановита співачка Еліна Іващенко, яка вперше виступила в дуеті з Олегом Винником також приєдналася до привітань Потапа. Не стала винятком і Тамерлан Олена-відома співачка, а також актриса і зірка шоу «Дизель шоу» Вікторія Булітко.
«🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 дякую Хлопці!!! #україна плачу від Щастя!!!"- емоційно підписав також свій пост Потап.
Багато українців підтримали з артистами команду:
"Уррррааа👏; найкращі, світ побачить, що козаки непереможні; складна звичайно гра була... Калічили жорстко; не плач 😭❤️; Даааа !!!! Перемога 🙌 🏻 пипец як я щаслива🙌; фантастика, це супер гра. Україна найкраща ❤️; Потаааап я теж заплакав коли побачив що ти плакав😂"»
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