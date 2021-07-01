Відома українська співачка Тіна Кароль не змогла завершити виступ в Одесі
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила альбом" Красиво", а зараз гастролює по Україні. Один з останніх концертів зірки був в Одесі. Але він зірвався через зливу, яка унеможливила виступ Тіни Кароль.
"Виступ в Itaka почався з правки парасольок.
Одеса", - написали на фан-сторінці
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На кадрах Кароль стояла в сукні і намагалася співати, поки йшов дощ, а руками показувала, як поправити парасольки, щоб її хоч трохи закривало. Фанати відразу почали коментувати відео та підтримувати Кароль, адже вона могла бути в небезпеці, адже апаратуру могло закоротити:
"Дощ, вода під ногами жах. Тіна молодець розумниця", " а якщо струмом шарахне .Правильно що пішла", "цей вираз обличчя я не забуду ніколи".
На другому відео Кароль вже стояла на сцені, звертаючись до організаторів концерту і своїх фанатів.
"Тіна за фактом про Itaka
Свої претензії до клубу, оганізував виступ, Тіна висловила зі сцени і при всіх".
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