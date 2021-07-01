Співачка та нова ведуча тревел-програми "Орел і решка" Мішель Андраде, яку продюсує Потап, приголомшила оголошенням

24-річна красуня, як відомо, в 2013 році взяла участь в шоу X-Фактор, де її помітив продюсер Потап. Вперше на великій сцені вона з'явилася через рік, виступивши з групою Mozgi. Після цього стартувала її сольна кар'єра і в 2019 році світ побачив перший альбом Мішель під назвою "Latino Ritmo". У 2021-му Андраді разом з Позитивом стали ведучими "Орла і решки". Співачка побувала на своїй другій батьківщині в Болівії (батько - болівієць, мати - українка), звідки переїхала до нашої країни в 2010 році.

Андраде активно веде свій мікроблог в Instagram. За життям зірки стежать півмільйона підписників. У своїх нових "сторіз" Мішель заінтригувала відважним вчинком, зважившись зробити собі тату, передає Politeka.net. Дівчина постала в тату-салоні. Судячи з кадрів, вона набила собі картинку на зап'ясті правої руки. Правда, поки зберігає в таємниці, що ж саме, запропонувавши фанатам вгадати.

У підписі Андраде вказала, що це було "дуже спонтанне рішення".

"Боляче..., - зізналася вона, сидячи в кріслі перед тату-майстром, - Ось цей біль... Я вже забула, як це..."

"Так, ти відчуваєш?..", - запитала в неї дівчина, яка знімала процес на камеру. Мішель у відповідь кивнула й посміхнулася.

Деякі користувачі припустили, що тату співачки, може бути, пов'язано з Болівією або "Орлом і решкою".

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