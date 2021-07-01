Ведуча Леся Нікітюк випадково розсекретила свої смаки щодо чоловіків

33-річна зірка, яка засвітилася в таких шоу, як "Орел і решка", "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Хто проти блондинок" та інших, постійно під прицілом камер. Але цього разу вона сама стала "оператором" і, як папараці, потайки знімала чуже весілля.

Леся поділилася відповідними кадрами у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Зустрічаючись з вагітною подругою в ресторані на березі Дніпра, Нікітюк стала очевидицею дуже красивого і зворушливого моменту. Вона не змогла пройти повз, зняла і прокоментувала.

"Ми випадково потрапили на весілля... Дуже зраділи, там буде солодкий стіл, безкоштовний, - вафельний торт , горішки зі згущеним молоком..., - пожартувала Леся у своїй іронічній манері й додала вже серйозно, - Друзі, яка краса!"

Молодята урочисто, під марш Мендельсона, спустилися до причалу, де вже зібралися гості та була встановлена весільна арка. Розглядаючи натовп, Леся звернула увагу на боярина, красеня-брюнета і друга нареченого.

"Свідок гарненький, можна брати!", - видала вона, наблизивши камеру.

"Такі прикольні", - підписала Нікітюк кадри, на яких парочку оголошували чоловіком та дружиною, вигукнувши "гірко".

Нагадаємо, Нікітюк у незвичайній сукні перетворилася на ляльку, підкоривши образом: "клас, Мері Поппінс".

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