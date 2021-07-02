Двічі переможець - "Голос. Діти" і "Голос країни" - Роман Сасанчин зовсім скоро розпрощається з холостим життям

Як відомо, 19-річний артист зробив пропозицію руки і серця своїй коханій Іванні. Дівчина старша за нього на чотири роки, але парочка зовсім не комплексує через різницю у віці. Роман зі своєю дівчиною планують розписатися найближчим часом, а ось з пишним весіллям їм доведеться почекати, так як поки що не вистачає фінансів. Живуть молоді люди, до речі, в столиці в квартирі, подарованій Сасанчину, як переможцю "Голосу". Ремонтом свого житла хлопець займається сам.

Наречена Роми, "скуштувавши" слави, пробує свом сили, як блогер. Дівчина активно веде свій Instagram, розповідаючи та показуючи подробиці з особистого життя. У своїх нових "сторіз" Іванна виставила кадри з поїзда - куди вони з Ромою прямують, невідомо, але вже встигли трохи посваритися, передає Politeka.net. Дівчина застала коханого зненацька, почавши його знімати, коли він розкривав пакет з білизною. Судячи з його виразу обличчя, йому це не сподобалося.

Трохи пізніше Іванна, лежачи вже в ліжку в купе, вирішила поспілкуватися з підписниками, і у неї поцікавилися: "чому Рома такий злий?"

"Ромчик просто не любить, коли я його без попередження знімаю, його це злить", - чесно зізналася наречена переможця "Голосу".

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