27-річна фіналістка шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко, показала подарунок, який отримала від героя шоу

І хоча у фіналі шоу Михайло віддав перевагу Юлі Анну Богдан, Популярність дівчини в мережі зростає. Зараз за "Зайкою" в соцмережі стежать 213 тисяч користувачів, яких вона регулярно радує новим контентом, передає Politeka.net.

У нових сторіс Юля похвалилася оригінальними туфлями. Фолловери дівчини відразу вгадали, що це та пара, яку вона отримала від Заливако на початку проекту.

"Туфельки з першого побачення на проекті. Ось і стали в нагоді на захід", - підтвердила Юля.

Взуття прекрасно доповнила стильний вечірній наряд дівчини. Також Юля завдала яскравий макіяж з акцентом на губи і зробила хвилясту укладку.

У такому вигляді вона відвідала церемонію нагородження " Топ 100 жінок України».

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