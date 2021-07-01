27-річна фіналістка шоу "Холостяк-11" з Михайлом Заливако, Юлія "Зайка" Бельченко, показала подарунок, який отримала від героя шоу
І хоча у фіналі шоу Михайло віддав перевагу Юлі Анну Богдан, Популярність дівчини в мережі зростає. Зараз за "Зайкою" в соцмережі стежать 213 тисяч користувачів, яких вона регулярно радує новим контентом, передає Politeka.net.
У нових сторіс Юля похвалилася оригінальними туфлями. Фолловери дівчини відразу вгадали, що це та пара, яку вона отримала від Заливако на початку проекту.
"Туфельки з першого побачення на проекті. Ось і стали в нагоді на захід", - підтвердила Юля.
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Взуття прекрасно доповнила стильний вечірній наряд дівчини. Також Юля завдала яскравий макіяж з акцентом на губи і зробила хвилясту укладку.
У такому вигляді вона відвідала церемонію нагородження " Топ 100 жінок України».
Нагадаємо, Юля "Зайка" після провалу на "Холостяку" швидко знайшла заміну Заливако: "Будь щаслива!"
Як повідомляла Politeka, обраниця" Холостяка " Заливако в сукні з розрізами розповіла, як схудла на 16 кг.
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