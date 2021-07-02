Ведуча Леся Нікітюк, яка приховує своє особисте життя, продовжує дивувати шанувальників

33-річна зірка активно веде свій мікроблог в Instagram, виставляючи напоказ робочі будні, зустрічі з друзями, домашні кадри і фото з подорожей, але ось про особисте життя, зокрема про бойфрендів, Леся замовчує.

У нових "сторіз" ведуча раптово заговорила про вагітність, та ще й похвалилася красивою каблучкою, передає Politeka.net.

Так, Леся зустрілася з подругою в кафе й випадково стала очевидицею чужого весілля. Ошатні гості, наречена в ніжній білій сукні, церемонія біля води, - все це зворушило зірку. "Яка краса!", - вигукнула вона.

Потім Нікітюк видала пікантний секрет подруги - через кілька місяців та стане мамою. У своїй іронічній манері зірка вирішила влаштувати їй "допит" і з'ясувати, чи страшно їй народжувати. Леся згустила фарби, повторивши це питання кілька разів.

Далі виявилося, що малюк, імовірно, з'явиться на світ ще й в особливий день - 19 жовтня.

"Вона збирається ще й народити на мій день народження... Це капець, які подарунки мене чекають!", - вигукнула Нікітюк.

У наступних "сторіз" ведуча продемонструвала незвичайну каблучку, похвалившись обновкою.

"Ну, реально щось новеньке!", - підписана вона кадр, порівнявши виріб з тим, що "в дитинстві робили з проволоки".

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