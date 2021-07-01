Відома українська співачка Тіна Кароль презентувала довгоочікуваний кліп на пісню " Красиво"

Всього день тому для залучення уваги Тіна показала промо-кадри, на яких постала без одягу і з одним пітоном в руках. А вже сьогодні вранці Кароль опублікувала в мережі кліп, демонструючи нову і сміливу себе (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Не так давно Кароль заявила, що відступає від звичного образу, змінює стиль і згодна на експерименти, оновивши тим самим репертуар. У представленому кліпі Тіна символічно зі стриманого офісного образу перевтілюється в зухвалу бунтарку, переодягаючись прямо в ліфті.

"Красива прем'єра кліпу на пісню «Красиво». Цей віртуозний і складний перформанс зняв режисер Indy Hait.

Рух ліфта символізує підйом наших почуттів, коли ми сліпо закохуємося. Пісня "Красиво" - це ода сміливої дівчини, яка любить тільки тому, що такий її вибір!» - пише Тіна під постої в Instagram.

Користувачі відповіли по-різному:

"Незрозуміло ️ ️ чим тут захоплюватися 🥺 мене вистачало на 30 секунд😢; скільки пристрасті 😍 😍 😍 Тіна ти шикарна❤️; Тіна, куди пропали чуттєві кліпи? Кліпи, на які дивишся і надихаєшся?; Знято на швидку руку; вульгарні танці і 0 розвитку кліпу, міняй вже інді! З ним жоден кліп не буде шедевр! Схаменися!; Тіна, ти скотилася до рівня Бузової; бізнес вумен🔥; я народила!! Це шикарно!!🥰 😻 😻 ; Дуже тухло це все, і хочеться вірити, що проблема не в тобі; звела нас з розуму🔥 🥵».

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