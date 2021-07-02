Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, зачепив публіку за живе

З'явилися цікаві кадри, які розсмішили користувачів. За 47-річним артистом сумують в Мережі, особливо росіяни, з ефірів яких той пропав після скандалу, пов'язаного з його виступом на "Євробаченні 2007" з піснею "Лаша тумбай".

Так, на сторінці видання "Комсомольская правда" в Instagram опублікували фрагмент із кліпу Сердючки "Тук, тук, тук", а саме фінал - коли артистка разом із мамою, нібито влаштували розкішний бенкет в ресторані, передає Politeka.net. (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Під кінець застілля офіціант приніс рахунок, який виявився "трохи" більше, на що розраховувала Вєрка.

"Хто їв устриці?", - грізно запитала вона у товаришів за столом.

Підхмелена мама Сердючки зізналася, що вона.

"Мамо, мені для вас нічого не шкода, - крізь зуби процідила Вєрка, відраховуючи купюри, - Ех, двокімнатна квартира".

Користувачі кинулися обговорювати побачене, зазначивши, як сильно сумують за Сердючкою:

"Чудовий персонаж був, зовсім не викликав роздратування, хоча багато хто намагається одягатися в жіноче, але це зовсім не те, де нерозумно, де вульгарно, Сердючка прямо своя в дошку була!👍👍👍❤️❤️❤️"

"Дуже хороший артист. Андрій, повертайся на сцену. Чекаємо 😍"

"Шикарний персонаж. Дуже хороші жарти 👏 багато фраз на цитати крізь роки... звичайно сумуємо"

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