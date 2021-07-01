Співачка Санта Дімопулос переможниця шоу "Танці з зірками" показала, як покидає Україну

Популярна артистка вирішила полетіти за кордон, передає Politeka.net. Про це співачка розповіла в своєму Instagram, розмістивши кілька яскравих сторіс.

На кадрах Санта показала свою маленьку дочку, Софію, яка йшла з батьком і в оточенні інших людей.

Також Санта опублікувала пост з фотографією, на якій позує з донькою.

"Ми відлітаємо на цілий місяць майже всім сімейним складом 😍 Не вистачає тільки мого @daniel_d2008, який сидить на карантині 🥺 P. S: хто вгадає куди ми тримаємо шлях? ❤ ️ ",- написала співачка.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Які красуні обидві😍 😍 😍", " гарного відпочинку) сподіваюся до зустрічі🥂", " яка красива мама і дочка💕", " прекрасного відпочинку💕", " класної подорожі!", "Які красиві дівчатка 😍", " Греція напевно🙌!???Якраз час туди їхати на відпочинок!!!Може Маямі або Мальдіви!??😍 😍 😍Розкажи секрет!!❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Санта Дімопулос з 2015 року одружена з співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренко, від якого у 2019 році народила дочку Софію. Також у артистки є старший син, якого вона народила від шоумена Андрія Джеджули.

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