Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач здивував поведінкою на шоу "Майстер Шеф. Селебріті"

Юрій Ткач разом з ведучим Павлом Костіним і актором Павлом Вишняковим боролися за перемогу в кулінарному шоу в команді «синіх».

Їх суперниками стали гуморист Володимир Жогло, актор Олексій Суровцев і співак Віталій Козловський.

Як повідомляє Politeka.net, анонс нового випуску з'явився на сторінці проекту в Youtube.

"Рівень тестостерону буде зашкалювати... Юрій Ткач принизить вою рибу", - йдеться в ролику.

При цьому показали, як гуморист чистить оселедець. "Працювати жорстко!"- каже він.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво аж скривився від побаченого.

Користувачі Мережі, не чекаючи повного випуску, вже діляться своїми враженнями. "Я, так вважаю, що МШ потрібно перейменувати», «Ні, не зайшло мені», «Знаю синіх і Козловського. Решта, а хто це?", "З усіх тут присутніх я тільки Ткача знаю", - пишуть у коментарях.

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