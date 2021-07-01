Дочка зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець, Марія, підкорила зовнішністю в новому образі

17-річна дочка популярної артистки вразила красою під час "посиденьок" на вулиці, пише Politeka.net. Фото Марія розмістила у своєму Instagram і отримала відразу масу компліментів і лайків.

У кадрі дівчина позувала на вулиці, її обличчя освітлювало сонце. Красуня одягла світле плаття з глибоким декольте. Дочка Кравець посміхалася і дивилася в камеру.

До слова, також привернуло увагу, що юна красуня знову поекспериментувала із зовнішністю, пофарбувавшись в темний колір і зробивши зачіску. Від природи Маша - світловолоса.

"Зловили Голден АУВЕР🙃", - написала дочка артистки.

"Бооожееее Маааахаааа👏 👏 👏", "Дівчинка моя", "яка краса", " ну Кака красива!", "Красивоо дуже😍", " яка гарна ❤ ❤ ️🔥", "Ну що за Краса сліпить мої очі😍", " Марію, це шик🔥 🔥 🔥. Неймовірна красуня😍 😍 😍❤️", " чия ця красива дівчина? Люблю тебе", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олена Кравець під час одного зі своїх інтерв'ю розповіла, що її дочка живе окремо, адже в сімейному будинку стало не вистачати місця. Зірка разом з чоловіком стали шукати можливості для переїзду Маші, а потім батьки однієї з її подруг запропонували обом жити разом.

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