Дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец, Мария, покорила внешностью в новом образе

17-летняя дочь популярной артистки впечатлила красотой во время "посиделок" на улице, пишет Politeka.net. Фото Мария разместила в своем Инстаграм и получила сразу массу комплиментов и лайков.

В кадре девушка позировала на улице, ее лицо освещало солнце. Красотка надела светлое платье с глубоким декольте. Дочь Кравец улыбалась и смотрела в камеру.

К слову, также привлекло внимание, что юная красотка снова поэкспериментировала с внешностью, покрасившись в темный цвет и сделав прическу. От природы Маша - светловолосая.

"Словили голдэн аувер 🙃", - написала дочь артистки.

"Бооожееее Маааахаааа👏👏👏", "Девочка моя", "Какая красота", "ну кака красивая!", "Красивоо очень😍", "какая красиваяяяя🤯❤️‍🔥", "Ну что за красота слепит мои глаза😍", "Мария, это шик 🔥🔥🔥. Невероятная красавица 😍😍😍❤️", "Чья эта красивая девушка? Люблю тебя", - написали пользователи сети.

Отметим, Елена Кравец во время одного из своих интервью рассказала, что ее дочь живет отдельно, ведь в семейном доме стало не хватать места. Звезда вместе с мужем стали искать возможности для переезда Маши, а потом родители одной из ее подруг предложили обеим жить вместе.

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