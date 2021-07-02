Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік несподівано розговорився

Артист активно веде сторінку в Instagram, де ділиться своїми думками і розповідає про творчість, пише Politeka.net. Цього разу співак здивував одкровенням, звернувшись до українців.

Монатік опублікував фото, на якому дивився в підзорну трубу.

"Здавалося б: "Ляж, та спи...", але ні. Питань більше, ніж відповідей. Хто теж на ніч влаштовує безсонні пошуки істини, ставте 🎯🧩🎰🎳🎲🪗🤹🏼♀️🎸🗿🏗🌅⏳⚖️🚪🌫🦍🦭🎩〽️", - написав артист, який, мабуть, страждає від безсоння.

Публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"У коментах потрібно написати найдивніші питання які з'являються в голові перед сном:)", " Ранок вечора мудріший!😍 ", "Істина — це те, що витримує випробування досвідом ♾", " найкрасивіший! 😍😍😍🔥", "🙋🏼♀️ вміємо, знаємо, практикуємо 😂", " виходить Я не один цієї ночі🙂 🧶", "вночі завжди крутяться різні думки🤔", "іноді заздрю людям, які можуть так просто лягти і заснути, без польотів думок 😅".

Зазначимо, Діма Монатік користується великою популярністю і багато виступає. Зараз на сторінку співака в Instagram підписані 2,5 мільйона чоловік.

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