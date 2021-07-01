Відомий український Олексій Потапенко (Потап) розсмішив мережу ляльковим обличчям під невдалим фільтром
Настя у вільний час показує, як проводить час з Потапом. Оскільки їх концертні та робочі графіки не збігаються, парі рідко вдається побути разом.
Цього разу в розділі Сторі Настя показала відразу на декількох відео, як повеселилася за столом з чоловіком. Оскільки артистка часто записує короткі ролики, вона також користується різними фільтрами.
Однак, цього разу, використавши фільтр не на собі, а на чоловікові, Настя не стримала емоцій від незручності. Фільтр з макіяжем зробив Потапа невпізнанним, від чого Каменських почала сміятися і підмітила фанатам: «іноді фільтр не прикрашає».
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Також раніше співачка розповіла, що подружжя любить робити разом: "можемо влаштувати пікнік, відправитися в гості до друзів, просидіти всю ніч в домашній студії, працюючи над треками. А ще можемо вийти на пробіжку або просто валятися цілий день в ліжку – нам не нудно разом, і ми не втомлюємося один від одного".
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