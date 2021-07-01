Известный украинский Алексей Потапенко (Потап) рассмешил сеть кукольным лицом под неудачным фильтром

Настя в свободное время показывает, как проводит время с Потапом. Поскольку их концертные и рабочие графики не совпадают, паре редко удается побыть вместе.

В этот раз в разделе Стори Настя показала сразу на нескольких видео, как повеселилась за столом с мужем. Поскольку артистка часто записывает короткие ролики, она также пользуется различными фильтрами.

Однако, в этот раз, использовав фильтр не на себе, а на муже, Настя не сдержала эмоций от неловкости. Фильтр с макияжем сделал Потапа неузнаваемым, от чего Каменских начала смеяться и подметила фанатам: «иногда фильтр не украшает».

Также ранее певица рассказала, что супруги любят делать вместе: "Можем устроить пикник, отправиться в гости к друзьям, просидеть всю ночь в домашней студии, работая над треками. А еще можем выйти на пробежку или просто валяться целый день в постели – нам не скучно вместе, и мы не устаем друг от друга".

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