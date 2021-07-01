Співачка Тіна Кароль показала себе з несподіваного боку

36-річна артистка, яку всі звикли бачити усміхненою і милою на концертах, інтерв'ю, "Голосі країни" і так далі, в справжньому житті може здивувати брутальною поведінкою

Зокрема, Кароль ненавмисно сама зняла інцидент, що стався під час репетиції до фестивалю "Atlas Weekend 2021". Співачка опублікувала кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Тіна вирішила показати публіці, де проходить підготовка та розкрити деякі деталі майбутнього виступу, але раптово у неї на шляху опинилася жінка, випадковий перехожий, так би мовити. Співачка суворим голосом наказала їй терміново піти.

"Так, привіт, друзі!, - почала знімати Тіна і раптом, - Жінка, йдіть геть!"

Після того, як "нещасна" зникла з поля зору, зірка продовжила: "Ми в павільйоні, саме тут буде розкреслена повністю сцена... Тут у нас йде репетиція. Ми репетируємо з ранку до ночі".

Це вже не перший раз, коли Кароль показує справжній характер на камеру. До цього їй "завадила" власна помічниця (або прислуга в будинку), коли зірка записувала інтерв'ю у себе в особняку. Тоді, увійшовши до кухні, жінка привіталася з Тіною, а та різко обірвала "йдіть", продовжуючи посміхатися в камеру.

Також в Мережі є кадри, як співачка відчитала співробітницю за півгодинне запізнення.

Нагадаємо, повністю роздягнена Тіна Кароль віддалася в обійми небезпечного красеня

А ще Politeka писала, що Кароль в напівпрозорій сукні влаштувала сеанс спокушання, звиваючись на підлозі

Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в шкіряному вбранні полоскотала нерви чоловіків, присівши на велике ліжко