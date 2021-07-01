Співачка Тіна Кароль показала себе з несподіваного боку
36-річна артистка, яку всі звикли бачити усміхненою і милою на концертах, інтерв'ю, "Голосі країни" і так далі, в справжньому житті може здивувати брутальною поведінкою
Зокрема, Кароль ненавмисно сама зняла інцидент, що стався під час репетиції до фестивалю "Atlas Weekend 2021". Співачка опублікувала кадри в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Тіна вирішила показати публіці, де проходить підготовка та розкрити деякі деталі майбутнього виступу, але раптово у неї на шляху опинилася жінка, випадковий перехожий, так би мовити. Співачка суворим голосом наказала їй терміново піти.
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"Так, привіт, друзі!, - почала знімати Тіна і раптом, - Жінка, йдіть геть!"
Після того, як "нещасна" зникла з поля зору, зірка продовжила: "Ми в павільйоні, саме тут буде розкреслена повністю сцена... Тут у нас йде репетиція. Ми репетируємо з ранку до ночі".
Це вже не перший раз, коли Кароль показує справжній характер на камеру. До цього їй "завадила" власна помічниця (або прислуга в будинку), коли зірка записувала інтерв'ю у себе в особняку. Тоді, увійшовши до кухні, жінка привіталася з Тіною, а та різко обірвала "йдіть", продовжуючи посміхатися в камеру.
Також в Мережі є кадри, як співачка відчитала співробітницю за півгодинне запізнення.
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