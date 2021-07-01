Телеведуча Леся Нікітюк показала, як виглядає вранці

Популярна ведуча різних шоу вражає зовнішністю, адже займається ретельним доглядом за собою, передає Politeka.net. Зірка живить шкіру різними засобами, використовує ретинол, а також намагається пити по два літри води щодня.

У щільному графіку зірки завжди є місце для сну і відпочинку, а вранці вона робить зарядку або гімнастику.

Однак в одному зі сторіс Леся, можна сказати, жахнула зовнішністю. Зірка показала, який вигляд у неї буває вранці.

Блондинка позувала без макіяжу і у звичайній майці.

Спочатку Леся позувала в ліфті, навівши камеру на дзеркало, а потім, показала, як їй робить укладку перукар.

"Останній пул зйомок", - підписала Леся один з кадрів.

Пізніше зірка продемонструвала результати роботи стилістів. Красуня позувала з мейком з акцентом на очі, а також у блакитній сукні з довгим розрізом, що оголив ніжку.

Кадри вийшли дуже яскравими, але не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Леся Нікітюк почала набирати популярність, після появи в шоу"Розсміши коміка". А у 2012 році вона пройшла кастинг телевізійної програми «Орел і Решка» і ім'я телеведучої загриміло.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк на розкішному весіллі "запала" на свідка

Також Politeka писала, що Нікітюк у сукні з непристойним розрізом заінтригувала зйомкою на вулиці