Бек-воклистка Олега Винника Таюне (Таїсія Сватко), яку називають його "таємною дружиною", приголомшила стильним образом

Як відомо, 47-річному "улюбленцю вовчиць" в Мережі вже давно приписують щасливий шлюб з Таюне. Більш того, подейкують, що у них є дорослий син Юліан, який живе і навчається за кордоном. Як би там не було, Олег Анатолійович ніяк не коментує своє особисте життя, зберігаючи статус "ловеласа". Його "кохана" Таюне теж зберігає мовчання.

Уважні фанати парочки раз у раз знаходять все нові докази їх любові, показуючи в Мережі цікаві кадри. То, наприклад, Винник встане на одне коліно й вручить букет квітів колезі прямо на сцені, то їх знімуть де-небудь в обнімку.

Так, на фанатській сторінці в Instagram опублікували свіжу відеонарізку з фрагментами виступів та різних бекстейджів, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Таюне постала на деяких кадрах в стильному образі - чорному комбінезоні з матеріалу, що нагадує латекс. Наряд якнайкраще підкреслив достоїнства її фігури.

"Їй все можливо, тому, що вона чарівна❤️❤️❤️", - підписав відео автор поста.

Кадри, до речі, супроводжує музика та цитата про "неможливе":

"Неможливо - це всього лише гучне слово, за яким ховаються маленькі люди. Їм простіше жити в звичному світі, ніж знайти в собі сили його змінити. Неможливо - це не факт, це тільки думка. Неможливо - це не вирок, а виклик".

Нагадаємо, Олег Винник засвітився в компанії "таємної" дружини, кадри вже в мережі:"ми такі щасливі".

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