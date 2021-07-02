Популярна співачка Дженніфер Лопес у новій фотосесії показала в черговий раз помітно помолоділий вигляд

Всесвітньо відома американська зірка змогла в черговий раз довести, що виглядає бездоганно для своїх років. Вже менше, ніж через місяць у Дженніфер Лопес буде день народження – знаменитість відсвяткує 52-річчя.

І перед цим артистка має намір представити нову композицію з оригінальною обкладинкою. Заради жарких кадрів Лопес влаштувала зйомку прямо у воді, позуючи в джинсових міні-шортах і ТОПі, прикрашеному заклепками.

В цілому, у Лопес з'явилося багато різних кадрів з промо-фотосесії, деякі показали фанати. Так, співачка лежить у воді, демонструючи кращі сторони своєї фігури.

Таким чином, Лопес змогла отримати не одну сотню хвалебних коментарів, адже виглядала вона після всіх прикладених на тренуваннях зусиль просто чудово, а її шкіра без зморшок чимало здивувала прихильниць, часто запитують про догляд зірки за собою. Втім, Лопес не приховує, що буквально "купається" в зволожуючих маслах, кремах і п'є багато рідини.

Тренування зірки при цьому присутні майже кожен день в графіку.

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