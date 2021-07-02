Популярная певица Дженнифер Лопес в новой фотосессии показала в очередной раз заметно помолодевший вид

Всемирно известная американская звезда смогла в очередной раз доказать, что выглядит безупречно для своих лет. Уже меньше, чем через месяц у Дженнифер Лопес будет день рождения – знаменитость отпразднует 52-летие.

И перед этим артистка намерена представить новую композицию с оригинальной обложкой. Ради жарких кадров Лопес устроила съемку прямо в воде, позируя в джинсовых мини-шортах и топе, украшенном заклепками.

В целом, у Лопес появилось много разных кадров из промо-фотосессии, некоторые показали фанаты. Так, певица лежит в воде, демонстрируя лучшие стороны своей фигуры.

Таким образом, Лопес смогла получить не одну сотню хвалебных комментариев, ведь выглядела она после всех приложенных на тренировках усилий просто превосходно, а ее кожа без морщин немало удивила поклонниц, часто спрашивающих об уходе звезды за собой. Впрочем, Лопес не скрывает, что буквально "купается" в увлажняющих маслах, кремах и пьет много жидкости.

Тренировки звезды при этом присутствуют почти каждый день в графике.

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