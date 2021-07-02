Співачка Оля Полякова любить жити на широку ногу

Як відомо, у сім'ї 37-річної зірки є велика квартира (дві з'єднані в одну) в центрі Києва на вул. Інститутській, а також "дачка".

Маєток Полякової розташований на півострові в селищі Старе в 80 км від столиці, і з одного боку оточений Дніпром, з іншого - лісом, а третього - військовим полігоном. На території є свій причал, літній будиночок з панорамними вікнами, відкритий басейн, лазня, стайня, город, де співачка вирощує овочі та фрукти і навіть ферма, де вона розводить кізок, з молока від яких потім робить різні сорти сирів, включаючи з цвіллю.

Але головним, звичайно ж, є сам розкішний особняк, побудований з фінського брусу. Нещодавно співачка розширила будинок, добудувавши апартаменти на два поверхи і три кімнати з персональним входом для своєї мами.

Маєток показали з висоти пташиного польоту в програмі "Разоблачение". За інформацією журналістів, надійний тил для суперблондинки Олі звів її чоловік Вадим Буряковський, який намагається триматися подалі від публічного життя.

"Таких чоловіків, як Вадим, називають власниками заводів і пароплавів, адже він побудував сімейний маєток на півострові посеред Дніпра", - йдеться в програмі.

Користувачі встигли оцінити сімейне гніздечко Полякової в коментарях:

"Молодці! Успіхів і майбутніх розширень бажаю, а заздрісники нехай далі заздрять"

"Оля, як ніхто в нашому шоу-бізнесі, заслуговує і паше, щоб жити в таких умовах! Вона ніколи не приховувала і завжди пишалася цим! Як людина вона одна з найбільш адекватних, розумних і сильних особистостей!"

"Творчість її я не розділяю, але вона молодець"

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