Дружина шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус, яка чотири місяці тому народила доньку, розповіла про свою хворобу
Як передає Politeka.net, Леус заразилася коронавірусом. Як з'ясувалося пізніше, вірусом її заразив свекор, який деякий час жив з ними. При цьому сім'я Джеджули приховала від Юлії факт хвороби. Від шанувальників дівчина дізналася, що свекор лежить в лікарні, після чого вирішила зробити тест.
Тепер у себе в Instagram Юлія розповідає, як переносить хворобу.
"Про мій стан. Стан звичайно ж жахливий. Постійно нудить, помутніння в очах, голова завжди болить, сил взагалі немає. Таке відчуття, що ноги ватяні і руки. Малишка постійно хоче на руки, а у мене просто немає сил її носити. Вона від цього ще нервова, психує, тому що грудей вже немає. Ці три дні, які я з двома дітьми вдома, просто жесть якась", - поскаржилася жінка.
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