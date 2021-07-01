Українська співачка Настя Каменських показала, як проходить її ранок
Як передає Politeka.net, у себе в сторіс співачка вирішила поділитися з шанувальниками своїми ранковими ритуалами. Вона опублікувала фото зі своєю білосніжною крихіткою Мімі на руках. Настя сиділа на підлозі в спортивному костюмі.
«Добрий ранок. Сьогодні наш з Мімі день почався з йоги», - підписала фото зірка.
Потім Каменських показала, що їсть на сніданок. В її тарілці красувалися ягоди з йогуртом.
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"Ягоди і фрукти я дозволяю собі тільки на сніданок. Для мене це як десерт", - зазначила співачка.
Після цього співачка вирішила побешкетувати і показала себе розпатлану, порівнявши з мультиплікаційним персонажем.
"Схожа на Кузьку?",- запитала співачка.
Крім цього, за сніданком Настя з Потапом вирішили подивитися кіно. Співачку дуже здивував вибір чоловіка.
"Дивимося вранці Хічкока. Дивний вибір чоловіка", - зазначила співачка, додавши, що їм з Потапом завжди весело.
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