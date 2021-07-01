Український співак Олександр Пономарьов розповів, чому не розповідає про свої нові стосунки

Як передає Politeka.net, про це 47-річний співак розповів в інтерв'ю YouTube-шоу DOROTYE. Журналістка прямо запитала у співака, чому він приховує свою нову кохану.

"Чому приховую? Я не приховую, я ще раз кажу, що мої особисті справи після досвіду попереднього я тепер на загал не виношу. Крапка", - зазначив артист.

У цьому ж інтерв'ю Пономарьов обговорив два своїх невдалих шлюби. Він вперше розповів, що перша дружина, відомий продюсер Олена Мозгова йому зрадила. Саме зрада і стала причиною їх розставання. За словами Пономарьова, Олена сама зізналася йому в зраді. На даний момент артист не тримає на неї зла і поважає, як мати його дитини. Разом вони були 10 років.

Відзначимо, що після Мозгової Олександр був одружений на Вікторії Мартинюк, яка народила йому сина. Їх шлюб тривав 5 років.

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