Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець отримала серйозну травму
Як передає Politeka.net, зірка з'явилася в ефірі шоу «Твій день», ведучою якого нещодавно стала. Вона вийшла на зв'язок з колегами по скайпу, повідомивши, що зламала ногу.
Кравець почала журитися про те, що у неї завжди трапляються проблеми - як не одне, так інше.
"Це така трагікомедія. Я взагалі не знаю, як це могло статися", - зазначила артистка.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Кароль похвалилася патріотичним "прикидом" сина, який живе в Англії: красномовне фото
Липень принесе в Україну град та шквали: де чекати стихії вже найближчими днями
"Штраф 180 тисяч гривень": українцям з 1 липня потріпають нерви масштабними перевірками
Розгублена Полякова після конфузних фото в купальнику звернулася до українців: "Так, я не зрозуміла…"
За її словами, вона прийшла додому і збиралася поїсти черешні. Нічого не віщувало біди. В один момент артистка заплуталася в своїх шовкових широких штанах і дуже сильно вдарилася об одвірок. Кравець зазначила, що навіть не впала, а лише вдарилася. Вже через 15 хвилин стало зрозуміло, що потрібно їхати в лікарню, тому що на нозі з'явився набряк.
Як виявилося, зірка зламала кістку під мізинцем. Варто відзначити, що Кравець була в гарному настрої. Вона сподівається незабаром повернутися до роботи і навіть готова приїхати в павільйон на милицях.
Нагадаємо, що Кравець видала, як їй бути єдиною жінкою в "Квартал 95": "Олена, як ти їх терпиш?".
Як повідомляла Politeka, Олена Кравець розкрила правду про свій стан: "або організм зламається, або...".
Також Politeka писала, що Кравець засвітила чоловіка-красеня і маленького сина: "татові будні".