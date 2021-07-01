Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець отримала серйозну травму

Як передає Politeka.net, зірка з'явилася в ефірі шоу «Твій день», ведучою якого нещодавно стала. Вона вийшла на зв'язок з колегами по скайпу, повідомивши, що зламала ногу.

Кравець почала журитися про те, що у неї завжди трапляються проблеми - як не одне, так інше.

"Це така трагікомедія. Я взагалі не знаю, як це могло статися", - зазначила артистка.

За її словами, вона прийшла додому і збиралася поїсти черешні. Нічого не віщувало біди. В один момент артистка заплуталася в своїх шовкових широких штанах і дуже сильно вдарилася об одвірок. Кравець зазначила, що навіть не впала, а лише вдарилася. Вже через 15 хвилин стало зрозуміло, що потрібно їхати в лікарню, тому що на нозі з'явився набряк.

Як виявилося, зірка зламала кістку під мізинцем. Варто відзначити, що Кравець була в гарному настрої. Вона сподівається незабаром повернутися до роботи і навіть готова приїхати в павільйон на милицях.

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