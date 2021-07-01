Дружина колишнього героя шоу «Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, розповіла про швидкі пологи

Даша Квіткова знаходиться на останніх тижнях вагітності, тому в своїх Сторі в Instagram дівчина все частіше піднімає тему вагітності і швидких пологів. Цього разу Даша поділилася особистим. Як виявилося, вночі на 30 Червня у дівчини почалися тренувальні сутички.

Вона разом з чоловіком Микитою Добриніним вже хотіла їхати в пологовий будинок, але все обійшлося, і лікар після огляду вже сказала просто чекати. Тепер Квіткова чекає справжніх сутичок.

"Чесно кажучи, вже хочеться швидше народити. Побачитися з нашим сином, стати трохи легше, тому що дуже важко носити себе. Тому, синку, чекаємо тебе!» - написала Даша в Instagram-сторіз.

Після Даша вирішила опублікувати рідкісні домашні фото без фільтрів, висловившись з приводу події:

"Домашні шорти і моє трушне фото. Чоловік полетів в інше місто на один день, а я сьогодні цілий день вдома і на телефоні з питаннями по ремонту.

Сьогодні вперше відчуваю, що моя енергія пішла на» заощадження " 😹 77 кг набряку і дикий біль в спині. Малюк дуже опустився і лікар сказав, що це питання часу. Чекаємо 🧸 P. S. залишилося ще кілька вагітних фото, потерпіть🤪» - написала Даша.

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