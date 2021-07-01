Молодий співак, переможець талант-шоу «Голос країни» Сергій Лазановський показав, як насолоджується відпочинком у Карпатах
Як передає Politeka.net, Лазановський в команді співачки Наді Дорофєєвої зумів здобути перемогу у вокальному шоу. Мрією хлопця було показати свій талант на всю Україну, з чим він успішно впорався.
Цього разу у себе в Instagram хлопець опублікував фото, зроблене в басейні. 25-річний хлопець позував у воді в одних шортах. Він дивився в кадр, спокушаючи очима своїх численних прихильниць.
"Два роки без відпочинку і оооось...спасибі за такий крутий і атмосферний вікенд. А тепер у планах море. А де ви будете відпочивати?",- позагравав з фанатками Лазановський.
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У коментарях йому залишили масу приємних слів і компліментів.
"Вау, який красень", "Який ти гарний", "Краш", "гарного відпочинку, неймовірний, шикарний красень", "А очі як світяться від щастя", "Очі красиві", "Кайф", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сергій Лазановський вразив кадрами після дня народження:"щось неймовірне".
Як повідомляла Politeka, Сергій Лазановський постраждав на відпочинку, кадри: "капець-капець болить...".
Також Politeka писала, що Сергій Лазановський переборщив з фотошопом і перестав бути схожим на себе: "Мачо".