Італійський бізнесмен Джанлукі Ваккі показав, як зараз виглядає їх підростаюча дочка Блум
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram щасливий батько з'явився з дитиною на руках. 53-річний бізнесмен виглядав дуже щасливим, а ось крихітка трохи хмурилася.
"Ти моє життя", - коротко підписав знімок Ваккі.
У коментарях дівчинці залишили масу приємних компліментів.
"Оууу, чудова дочка", "Вона злиться, тому що не любить шоу-бізнес", "Трепетне фото. Вона схожа на маму!", "Вона така мила дівчина... Рада за тебе", "Вона красива!",- пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, дочка Джанлукі Ваккі і його дружини, моделі Шерон Фонсеки народилася з вадою на обличчі. У дівчинки була вроджена деформація, яку ще називають вовчою пащею. Відомо, що дитина вже перенесла операцію.
Відзначимо, що Джанлука Ваккі відомий як танцюючий мільйонер, тому що регулярно викладає в мережі відео з танцями.
Нагадаємо, що Джанлука Ваккі показав доньку, яка перенесла важку операцію, і зворушив зізнанням: домашнє відео.
Як повідомляла Politeka, Джанлука Ваккі здивував зовнішністю в молодості: "Відчуття, що дві різні людини взагалі".
Також Politeka писала, що дружина Джанлука Ваккі показала щасливий день з їх дочкою:"Маленький ангел".