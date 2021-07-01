Італійський бізнесмен Джанлукі Ваккі показав, як зараз виглядає їх підростаюча дочка Блум

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram щасливий батько з'явився з дитиною на руках. 53-річний бізнесмен виглядав дуже щасливим, а ось крихітка трохи хмурилася.

"Ти моє життя", - коротко підписав знімок Ваккі.

У коментарях дівчинці залишили масу приємних компліментів.

"Оууу, чудова дочка", "Вона злиться, тому що не любить шоу-бізнес", "Трепетне фото. Вона схожа на маму!", "Вона така мила дівчина... Рада за тебе", "Вона красива!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, дочка Джанлукі Ваккі і його дружини, моделі Шерон Фонсеки народилася з вадою на обличчі. У дівчинки була вроджена деформація, яку ще називають вовчою пащею. Відомо, що дитина вже перенесла операцію.

Відзначимо, що Джанлука Ваккі відомий як танцюючий мільйонер, тому що регулярно викладає в мережі відео з танцями.

Нагадаємо, що Джанлука Ваккі показав доньку, яка перенесла важку операцію, і зворушив зізнанням: домашнє відео.

Як повідомляла Politeka, Джанлука Ваккі здивував зовнішністю в молодості: "Відчуття, що дві різні людини взагалі".

Також Politeka писала, що дружина Джанлука Ваккі показала щасливий день з їх дочкою:"Маленький ангел".