Відома модель Шерон Фонсека, дружина італійського бізнесмена Джанлуки Ваккі, показала, як зараз виглядає їх підростаюча дочка

Як пише Politeka.net, красуня поділилася серією зворушливих фото на своїй сторінці в Instagram. На них вона показала, як проводить вихідний з маленькою дочкою, якій немає ще й рочки.

На знімках модель з донькою ніжиться на галявині їхнього особняка. Турботлива мама розстелила покривало і встановила парасольку, щоб на них з донькою не падало Сонце. Шерон виглядає дуже щасливою, адже її дочка після операції знову може насолоджуватися безтурботним дитинством.

"Наша неділя. Банановий вибух, божевільна зачіска, тільки одна туфля та іграшки", - підписала знімки модель.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"О, ви такі красиві дівчатка", "Маленький ангел", "Милашки", "ця мила дівчинка завжди викликає у мене особливі почуття. Вона чудова", - пишуть люди.

Відзначимо, що 53-річний Джанлука Ваккі прославився в 2016 році, коли опублікував відео, де танцює на власній яхті разом з довгоногою красунею. Цей ролик став вірусним, а бізнесмен став відомий як «танцюючий мільйонер».

У минулому році він став батьком, проте їх з Шерон дочка народилася з вродженою патологією - ущелиною на небі, яку називають "вовчою пащею". Минулого місяця їй зробили операцію для виправлення цього дефекту.

Нагадаємо, що "танцюючий мільйонер" зворушив знімками з донькою, у якої вроджена патологія: "схожа на свою матір".

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