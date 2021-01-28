Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный в Сети как "танцующий миллионер", поделился трогательным фото с маленькой дочерью, которая родилась с врожденной аномалией
На своих страницах в Instagram Вакки и его молодая супруга Шэрон Фонсека решили одновременно поделиться своими родительскими чувствами, передает Politeka.net.
Напомним, Блу Иерусалима, так зовут малышку, родилась с «волчьей пастью». Ранее Вакки сообщил, что данная патология свойственна каждому 700 ребенку. Миллионер сразу же подключил команду медиков, которая в свое время сделает операцию и поможет девочке жить совершенно нормальной жизнью.
В этот раз "танцующий миллионер" поделился домашним фото на фоне камина. Вакки в халате и с мягкой улыбкой на лице держит на руках дочку.
"Думая о будущем...", — коротко, но трогательно подписал снимок с малышкой Джанлука. Молодая жена миллионера сразу же ответила в комментариях: "Моя жизнь😍❤️😘".
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В то же время Шэрон поделилась нежным кадром, сделанным на последнем месяце беременности. На снимке красавица с позирует в прозрачном платье, поддерживая округлившийся живот руками.
"Три месяца назад у меня был живот, полный любви и надежды ❤️ теперь весь мой мир в моих руках. Невероятно, как время летит. Честно ... теперь я понимаю все, что слышала от родителей об этом моменте 😍", — призналась Фонсека.
Напомним, беда случилась с ребенком "танцующего миллионера", понадобилась целая команда медиков: "Не надо рожать, когда...".
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