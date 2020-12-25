Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его любимая Шэрон Фонсека рассказали о проблемах со здоровьем своей маленькой дочери

Джанлука Вакки завоевал популярность в интернете, благодаря своим танцам, сообщает Politeka.net. Позитивного богача прозвали "танцующим миллионером".



Позже у Вакки закрутился роман с молодой красоткой, Шэрон Фонсекой, и не так давно у пары родилась дочь, Блу Иерусалима.

К сожалению малышка родилась не совсем здоровой, о чем миллионер признался одному из изданий. Врачи диагностировали у девочки «волчью пасть».

Вакки сообщил, что данная аномалия свойственна каждому 700 ребенку. С Блу работает команда медиков, которая в свое время сможет продолжить операцию и помочь ей жить совершенно нормальной жизнью.

В одной из Инстаграм-групп стали активно комментировать прочитанное.

"Сейчас это не проблема.. Тем более в Америке, сделают операцию и все будет отлично👍 а девочка красотка😍", "Ангелочек маленький! Пусть растет здоровеньким!", "Она красотка", "😘 красавица! Пусть здоровая растет!", "Пусть ребенку везет, но не надо рожать, когда уже внуки должны быть", - написали пользователи сети.

Отметим, болезнь волчья пасть или иначе расщепленное нёбо – это врожденная аномалия развития плода, выражающаяся возникновением расщелины в мягком или твердом небе.

Ранее мы писали, что невеста 53-летнего Джанлуки Вакки стала быстро возвращаться к прежней форме до родов.

Шэрон Фонсека опубликовала снимок, на котором показала, как выглядит ее фигура после кесарево сечения.

Напомним, что 25-летняя невеста "танцующего миллионера" не удержалась и показала фигуру после кесарево: "Я не чувствую половины своего живота..."

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