Американская фитнес-модель Ана Чери в ярком и цветном мини-бикини повеселилась на отдыхе

Пышногрудая модель с экзотической внешностью не привыкла скрывать достоинства. В профиле Аны в Инстаграм большая часть кадров сделана на пляже или же в спортивных костюмах собственного производства, которые она рекламирует. Несмотря на однообразность контента и похожие образы, поклонники девушки каждый раз восхищаются ее фигурой.

Чери показывает также трендовые бикини и изредка говорит о личной жизни. На фан-аккаунте звезды появилось один из снимков девушки, которая отправилась отдыхать и веселиться с близкими. В цветном купальнике с принтом из цветов и топических растений Ане удалось подчеркнуть блестящую кожу и ровный загар.

Как и ожидалось, поклонники не прошли мимо:

«Мне очень нравится такой вид бикини; Прекрасный 💕 образ и девушка в нем; Красивая очень ты! Боже, ты такая красивая; Путь к большому количеству наполнителя на твоем лице заметен; Удивительно разные формы; Такая красивая 🖤; Отлично 👍 😘; Что происходит с ее лицом; 🐳Блеск красоты».

Отметим, финес-модель, которая ранее работала тренером в спортзале, может покорить довольно яркой внешностью и подкачанной фигурой несмотря на то, что не является худой по привычным стандартам моделинга.

В ярко-оранжевом топе с глубоким декольте и в черных лосинах Чери выглядела более чем соблазнительно, потому большое количество хвалебных комментариев не заставило долго ждать. Ана, стоит подчеркнуть, даже в скромных образах делает акцент на достоинствах фигуры, потому никогда не скрывает бюст, одновременно с тем подчеркивая линии бедер.

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