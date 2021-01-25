Жена итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки Шэрон Фонсека показала маленькую дочку, которая родилась с врожденной аномалией
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео с малышкой. На ролике красотка берет на руки дочку, нюхает ее и изображает интересную эмоцию на лице. Как оказалось, Шэрон записывала интервью, как вдруг почувствовала странный запах. Она взяла девочку на руки, понюхала ее и убедилась, что запах исходит из подгузников.
«Моя реакция настоящая! Нам пришлось прервать передачу», - призналась Фонсека.
В комментариях стали смеяться над ситуацией и оставлять массу приятных комплиментов Шэрон и ее малышке.
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«Такой красивый, этот запах восхитительно вызывает привыкание», «Ваша малышка очень красивая», «Твое лицо было смешным», «Скоро я почувствую то же самое, этот волшебный запах», «Помимо того, что она красива, вы можете видеть, что ребенок будет очень высоким», «Хаха, тихо, что происходит! Будьте здоровы!», - пишут пользователи сети.
Как известно, 53-летний Джанлуки Вакки является звездой Инстаграма. Предприниматель и бизнесмен имеет огромную армию поклонников. Несмотря на роскошную жизнь он стал прекрасным отцом для своей новорожденной дочки, которая родилась с врожденным недугом – волчьей пастью.
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