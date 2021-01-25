Жена итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки Шэрон Фонсека показала маленькую дочку, которая родилась с врожденной аномалией

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео с малышкой. На ролике красотка берет на руки дочку, нюхает ее и изображает интересную эмоцию на лице. Как оказалось, Шэрон записывала интервью, как вдруг почувствовала странный запах. Она взяла девочку на руки, понюхала ее и убедилась, что запах исходит из подгузников.

«Моя реакция настоящая! Нам пришлось прервать передачу», - призналась Фонсека.

В комментариях стали смеяться над ситуацией и оставлять массу приятных комплиментов Шэрон и ее малышке.

«Такой красивый, этот запах восхитительно вызывает привыкание», «Ваша малышка очень красивая», «Твое лицо было смешным», «Скоро я почувствую то же самое, этот волшебный запах», «Помимо того, что она красива, вы можете видеть, что ребенок будет очень высоким», «Хаха, тихо, что происходит! Будьте здоровы!», - пишут пользователи сети.

Как известно, 53-летний Джанлуки Вакки является звездой Инстаграма. Предприниматель и бизнесмен имеет огромную армию поклонников. Несмотря на роскошную жизнь он стал прекрасным отцом для своей новорожденной дочки, которая родилась с врожденным недугом – волчьей пастью.

Напомним, что беда с ребенком "танцующего миллионера", понадобилась целая команда медиков: "Не надо рожать, когда...".

А еще Politeka писала, что 25-летняя невеста "танцующего миллионера" не удержалась и показала фигуру после кесарево: "Я не чувствую половины своего живота...".

Также Politeka сообщала, что взбешенная украинка отправила на тот свет четырехмесячного малыша: "Громко кричал".