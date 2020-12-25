Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі і його кохана Шерон Фонсека розповіли про проблеми зі здоров'ям своєї маленької дочки
Джанлука Вакки завоював популярність в Інтернеті, завдяки своїм танцям, повідомляє Politeka.net. Позитивного багатія прозвали "танцюючим мільйонером".
Пізніше у Ваккі закрутився роман з молодою красунею, Шерон Фонсекою, і не так давно у пари народилася дочка, Блу Єрусалима.
На жаль малятко народилося не зовсім здоровим, про що мільйонер зізнався одному з видань. Лікарі діагностували у дівчинки "вовчу пащу".
Ваккі повідомив, що дана аномалія властива кожній 700 дитині. З Блу працює команда медиків, яка свого часу зможе продовжити операцію і допомогти їй жити абсолютно нормальним життям.
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В одній з Instagram-груп стали активно коментувати прочитане.
"Зараз це не проблема.. Тим більше в Америці, зроблять операцію і все буде відмінно👍 а дівчинка красуня😍", " янголятко маленьке! Нехай росте здоровенькою!", "Вона красуня", " 😘 красуня! Нехай здорова росте!", "Хай дитині щастить, але не треба народжувати, коли вже онуки повинні бути", - написали користувачі мережі.
Відзначимо, хвороба вовча паща або інакше розщеплене піднебіння – це вроджена аномалія розвитку плода, що виражається виникненням ущелини в м'якому або твердому піднебінні.
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