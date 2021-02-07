Жена итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки Шэрон Фонсека показала свою маленькую дочку, которой уже исполнилось три месяца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу женщины в соцсети.

Так, в аккаунте Шэрон появилось несколько трогательных фото с ребенком. Она рассказала, что ее маленькой доченьке уже исполнилось три месяца. Женщина дополнила фотографии трогательным признанием в любви к ребенку.

"Три месяца назад ты была точно в таком же положении, единственная разница заключается в том, что ты была у меня в животе. Ты драгоценная моя любовь, и моя мечта осуществилась!"- призналась Шэрон.

На фото девочка лежит у нее на животе, а сама мамочка широко улыбается и выглядит очень счастливой.

На втором фото жена Вакки сидит и держит девочку на руках, пока та сладко спит.

Как известно, 53-летний Джанлуки Вакки является звездой Инстаграма. У предпринимателя и бизнесмена есть огромная армия поклонников. Несмотря на роскошную жизнь, он стал прекрасным отцом для своей новорожденной дочери, которая родилась с врожденным недугом – волчьей пастью.

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