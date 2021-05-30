Известная модель Шэрон Фонсека, жена итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, показала, как сейчас выглядит их подрастающая дочь

Как пишет Politeka.net, красотка поделилась серией трогательных фото на своей странице в Инстаграм. На них она показала, как проводит выходной с маленькой дочерью, которой нету еще и годика.

На снимках модель с дочкой нежится на лужайке их особняка. Заботливая мама расстелила покрывало и установила зонтик, чтобы на них с дочкой не падало солнце. Шэрон выглядит очень счастливой, ведь ее дочь после операции снова может наслаждаться беззаботным детством.

«Наше воскресенье. Банановый взрыв, безумная прическа, только одна туфля и игрушки», - подписала снимки модель.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«О, вы такие красивые девочки», «Маленький ангел», «Милашки», «Эта милая девочка всегда вызывает у меня особые чувства. Она восхитительная», - пишут люди.

Отметим, что 53-летний Джанлука Вакки прославился в 2016 году, когда опубликовал видео, где танцует на собственной яхте вместе с длинноногой красоткой. Этот ролик стал вирусным, а бизнесмен стал известен как «танцующий миллионер».

В прошлом году он стал отцом, однако их с Шэрон дочь родилась с врожденной патологией - расщелиной на небе, которую называют "волчьей пастью". В прошлом месяце ей сделали операцию для исправления этого деффекта.

Напомним, что "танцующий миллионер" растрогал снимками с дочкой, у которой врожденная патология: "Похожа на свою мать".

Как сообщала Politeka, жена танцующего миллионера растрогала до слез снимками с дочкой с врожденной аномалией: "Драгоценная моя любовь...".

Также Politeka писала, что "танцующий миллионер" с молодой невестой показали дочку с врожденной патологией: "Теперь я понимаю все, что...".