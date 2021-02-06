Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", восхитил сеть семейным фото с маленькой дочкой, которая родилась с врожденным недугом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм предприниматель обнародовал очередной милый снимок.
53-летний Джанлуки позирует со своей молодой женой Шэрон и малышкой, одетые в леопардовые одежды. Семейство весело позирует на камеру, держа за ручки младенца, который одет в леопардовый комбинезон.
«Два леопарда 🐆 и их маленький детеныш ❤️», - шутливо говорится в подписи.
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За каких-то 20 минут снимки понравились свыше 150 тысяч человек. За жизнью бизнесмена в Инстаграм наблюдают около 20 миллионов подписчиков по всему миру.
Фолловеры принялись с восторгом комментировать семейное фото, отметив, что девочка очень похожа на свою маму.
"Она похожа на свою мать 😍", "У нее глаза мамы", "Сладкая семья", "Будьте счастливы ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красавцы", "Я вас обожаю", - пишут в сети.
Как сообщала Politeka, молодая невеста "танцующего миллионера" не удержалась и показала фигуру после кесарево: "Я не чувствую половины своего живота...".
Также Politeka писала, что жена танцующего миллионера поразила кадрами с дочкой с врожденной аномалией: «Ребенок будет очень…».