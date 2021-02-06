Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", восхитил сеть семейным фото с маленькой дочкой, которая родилась с врожденным недугом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм предприниматель обнародовал очередной милый снимок.

53-летний Джанлуки позирует со своей молодой женой Шэрон и малышкой, одетые в леопардовые одежды. Семейство весело позирует на камеру, держа за ручки младенца, который одет в леопардовый комбинезон.

«Два леопарда 🐆 и их маленький детеныш ❤️», - шутливо говорится в подписи.

За каких-то 20 минут снимки понравились свыше 150 тысяч человек. За жизнью бизнесмена в Инстаграм наблюдают около 20 миллионов подписчиков по всему миру.

Фолловеры принялись с восторгом комментировать семейное фото, отметив, что девочка очень похожа на свою маму.

"Она похожа на свою мать 😍", "У нее глаза мамы", "Сладкая семья", "Будьте счастливы ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красавцы", "Я вас обожаю", - пишут в сети.

Напомним, что 53-летний бизнесмен из Италии Джанлука Вакки обрел популярность после того, как в социальных сетях начал публиковать танцевальные видеоролики, снятые на разнообразных локациях. Несмотря на шикарную жизнь он стал прекрасным отцом для своей новорожденной дочки, которая родилась с врожденной патологией – волчьей пастью. Напомним, беда случилась с ребенком "танцующего миллионера", понадобилась целая команда медиков: "Не надо рожать, когда...".

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