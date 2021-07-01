Итальянский бизнесмен Джанлуки Вакки показал, как сейчас выглядит их подрастающая дочь Блу Иерусалима
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм счастливый отец появился с ребенком на руках. 53-летний бизнесмен выглядел очень счастливым, а вот малышка немного хмурилась.
«Ты моя жизнь», - коротко подписал снимок Вакки.
В комментариях девочке оставили массу приятных комплиментов.
«Оууу, великолепная дочь», «Она злится, потому что не любит шоу-бизнес», «Трепетное фото. Она похожа на маму!», «Она такая милая девушка… Рада за тебя», «Она красивая!», - пишут пользователи сети.
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Как известно, дочь Джанлука Вакки и его жены, модели Шэрон Фонсеки родилась с изъяном на лице. У девочки была врожденная деформация, которую еще называют волчьей пастью. Известно, что ребенок уже перенес операцию.
Отметим, что Джанлука Вакки известен как танцующий миллионер, потому что регулярно выкладывает в сети видео с танцами.
Напомним, что Джанлука Вакки показал дочку, перенесшую тяжелую операцию, и растрогал признанием: домашнее видео.
Как сообщала Politeka, Джанлука Вакки удивил внешностью в молодости: «Ощущение, что два разных человека вообще».
Также Politeka писала, что жена Джанлука Вакки показала счастливый день с их дочерью: "Маленький ангел".